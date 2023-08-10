Yaralı Sokak Köpeği Ormanlık Alandan Kurtarıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan sokak köpeği, jandarma aracılığıyla barınağa götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Finike ilçesi Hasyurt Sahilkent Koruca Mahallesi'nde orman yangınlarına karşı tedbir almak amacıyla yürütülen devriye faaliyeti sırasında ormanlık alan içerisinde bitkin bir köpek gördü. Aç, susuz, yaralı ve yürüyemez haldeki sokak köpeği için Finike Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerinden yardım istendi. Yaban domuzu tarafından yaralandığı belirlenen sokak köpeği, ilk müdahalenin ardından barınağa götürülerek tedavi altına alındı. - ANTALYA