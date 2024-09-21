Üye Girişi
Haberler

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide yaralı halde bulunan şahin, tedavi edilmek üzere Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen şahinin, iyileştikten sonra doğaya salınacağı açıklandı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma tarafından arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

Taşova ilçesi Esençay köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide yaralı halde şahin buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şahini tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yaralı şahinin, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yerel Haberler Hayvanlar Güvenlik Jandarma Güncel Taşova Amasya Çevre Yaşam Doğa

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor
Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım

Yıldız futbolcunun büyükannesi böyle meydan okudu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });