- Yaralı şahin tedavi altına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alanın üst tarafında yer alan kalıcı deprem konutlarında çalışan Mahmut Dikmen, iş dönüşü ormanlık alanda yerde yatan şahini fark etti. Şahin'e yaklaşan Mahmut Dikmen, hayvanın yaralı olduğunu ve uçamadığını anladı. Yaralı hayvanı yakalayan Mahmut Dikmen, evinin yolunu tuttu. Akşam saatlerinde hayvanın her hangi bir şey yemediğini ve acı çektiğini anlayan Dikmen, sabah saatlerinde yaralı şahini Adıyaman Belediyesi'ne getirerek tedavisi için yardım istedi. Belediye görevlileri durum üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Belediyeye gelen ekipler, Mahmut Dikmen'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek yaralı şahini teslim aldı. Yaralı şahinin yapılacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.