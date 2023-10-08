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Yaralı Leylek Tedavi Edildi ve Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Ayrıca, bölgede sahipsiz sokak hayvanları için yem bırakıldı.