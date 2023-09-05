Yaralı Leylek Marmaraereğlisi'nde Tedavi Altına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yakuplu Mahallesi'nde yol kenarında bir leyleğin yaralı olduğunu fark etti. Ekipler leyleği alarak Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Tedavi altına alınan leyleğin iyileştiğinde doğaya salınacağı belirtildi.