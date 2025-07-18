Yaralı Kuşlar Doğaya Salındı

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Hatay'da yaralı halde tedavi edilen 11 yaban kuşu, rehabilitasyon sonrası doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

HATAY'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavisi yapılan 11 yabani kuş doğaya salındı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu, çeşitli sebeplerle yaralanan 11 yaban kuşu, Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 5 peçeli baykuş, 1 kartal, 4 şahin ve 1 kerkenez, veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına salındı.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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