Yaralı köpeği elleriyle besledi

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir öğretmen, ana yol kenarında yaralı halde bulduğu köpeğin tedavisini yaptırdıktan sonra elleriyle besleyerek hayata tutundurdu.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay, yaklaşık 1 ay önce aracıyla Bafra'dan Samsun'a giderken 19 Mayıs ilçe girişinde ana yol kenarında kaldırımda yatan köpeği gördü. Aracını park edip yanına gittiğinde, köpeğin ayağa kalkamadığını fark etti. Aracına aldığı köpeği 19 Mayıs ilçesinde veterinere götürdü. Burada yapılan kontrolde sağ kalçasında kırık tespit edildi. Veteriner, tedavisinin yapılması için röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yaralı köpekle birlikte Bafra'ya gelen öğretmen, özel bir veteriner kliniğine giderek köpeğin tedavisini yaptırdı. Tedavisinin ardından ismini 'Engiz' koyduğu köpeği okul bahçesinde hazırladığı alanda koruma altına aldı. Kalçasında kırık nedeniyle yürüyemeyen köpeği hafta sonları da dahil okula gelerek her gün elleriyle besleyerek tedavisine devam eden öğretmen, ona anne şefkati gösterdi. Tedaviye cevap veren Engiz isimli köpek ayağa kalkarak yeniden koşmaya başladı.

Öğretmen Kadıoğlu, "Bir canı hayata döndürmek gerçekten çok güzel. Biz bu köpeği Samsun'a eşimle birlikte giderken yol kenarında araba çarpmış halde bulduk. Veteriner hekime götürdük. Röntgenini çektirdik. Sonra okulumun arka bahçesinde hazırladığım alana getirdik. İlaçlarını verdik. Beslemesini yaptık ve bir canı hayata döndürdük. İlk zamanlar kalkamıyordu, yürüyemiyordu, dehşet derecede korkuyordu. Ellerimle besledim, ilacını ellerimle içirdim. Şu anda da okulumuzun köpeği haline geldi. Aşılarını yaptırdık, iç dış parazitini, kuduz aşısını, karma aşılarını yaptırdık. Artık okulumuzun köpeği oldu. Adını da Engiz koyduk" dedi.