Yaralı Kediye Otomobil Çarptı, Kurtarılamadı

Yalova'da otomobilin çarptığı yaralı kedi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı kameraya yansıdı.

YALOVA'da otomobilin çarptığı yaralı Kedi, yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Kediye müdahale anları kameraya yansıdı.

Olay, Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçen kediye çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kediye çevredeki esnaf müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. O anlar kameraya yansırken, kedi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.