Üye Girişi
Haberler

Yaralı Halde Bulunan Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Hatay'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince bulunup koruma altına alındı. Ekipler tarafından ilk müdahale yapılan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

HATAY Hatay'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince bulunup koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde kanadından yaralanmış bir peçeli baykuş buldu. Ekipleri baykuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title