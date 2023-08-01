Hatay'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince bulunup koruma altına alındı. Ekipler tarafından ilk müdahale yapılan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı

HATAY Hatay'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş HAYDİ ekiplerince bulunup koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde kanadından yaralanmış bir peçeli baykuş buldu. Ekipleri baykuşu koruma altına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.