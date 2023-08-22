Yaralı halde bulunan 'kızıl şahin' tedavi altında alındı

Sivas'ta sol kanadı kırık halde bulunan Kızıl Şahin tedavi edilmek üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

SİVAS - Sivas'ta sol kanadı kırık halde bulunan Kızıl Şahin tedavi edilmek üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kent merkezinde antika alım satım işi yapan Tarık Ödül'ün arkadaşları tarafından yaralı ve bitkin halde Kızıl Şahin bulundu. Arkadaşları sol kanadının kırık olduğu tespit edilen Kızıl Şahini Tarık Ödül'e verdi. Ödül, iş yerinde bir gece baktığı Kızıl Şahin'i tedavisi yapılmak üzere Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

"Kanadı kırılmıştı ve uçamıyordu"

Tarık Ödül, kanadı kırık olan Kızıl Şahin'in uçamadığından bahsederek, "Kızıl şahini arkadaşlarım bulmuş ve bana getirdiler. Bende için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerine teslim ettim. Kanadı kırılmıştı ve uçamıyordu. Biz bir gün besledik, et verdik ama yabani bir hayvan oldu için bize saldırdı. Bizde besleyemediğimiz için ve yaralı olduğu için ekiplere teslim ettik. İnşallah tedavi edilir, sağlığına kavuşur ve uçar" dedi.