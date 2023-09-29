Kahramanmaraş'ta yol kenarında yaralı halde bulunan tilki sağlık kontrolü ve teslimi için götürüldüğü veterinere ulaştırılamadan telef oldu. Tilkiyi teslim edemeden öldüğünü söyleyen vatandaşlar, farkındalık oluşturmak adına doğada yaşayan bütün canlılar adına hepimizin ortak yaşamak zorunda olduğunu belirtti.

Yaralı bulunan tilki veterinere teslim edilemeden telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yol kenarında yaralı halde bulunan tilki sağlık kontrolü ve teslimi için götürüldüğü veterinere ulaştırılamadan telef oldu.

Olay, Kahramanmaraş Ahır Dağı Küçük Göl mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki bağ evinde yaşayan Mahmut Yolkolu ve Ökkeş Kavgacı, dağ yolunda yerde yatan yaralı bir tilki gördü. Tilkiyi kucaklayan ikili otomobili ile Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parlar Şube Müdürlüğüne geldi. Burada veterinere teslim edilmek üzere otomobilden indirilen tilki daha fazla dayanamayarak öldü.

Tilkiyi teslim edemeden öldüğünü söyleyen Yolkolu, "Dağa çıkarken yolun kenarında bulduk yaralıydı ve veterinere yetiştiremedik öldü" dedi.

Tilkiyi yeniden yaralandığı bölgeye çıkaran ikili salgın hastalığa karşı ilaçlama işlemi yaptıktan sonra toprağa gömdü.

Bölgede yaşayan ve tilkiye yol kenarında mezar yapan Mustafa Uludağ ise, "Bir aracın çarptığı ve bırakıp kaçtığını düşünüyoruz yanına da bir simit bırakmışlar. O simidi bırakacağına alıp götürseler belki kurtulacak. Yol kenarında mezar yaptık ve buraya defnedeceğiz buraya bir levha bırakacağız. O levhadan da gelen geçen sürücülerin dikkatini çekeceği. Farkındalık oluşturmak adına doğada yaşayan bütün canlılar adına hepimiz ortak yaşamak zorundayız. Çok üzüldük" diye konuştu.