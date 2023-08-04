Yaralı Bozayı Yavrusu Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı

Kütahya'da bulunan yaralı ve bitkin haldeki 4 aylık bozayı yavrusu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Yavru ayı, Afyonkarahisar'daki tedavi merkezinde bakımı yapıldıktan sonra annesinin bulunduğu ortama bırakıldı.

KÜTAHYA'da yaralı ve bitgin halde bulunan 4 aylık bozayı yavrusu, Afyonkarahisar'daki tedavisi ve bakımının ardından doğaya salındı.

Kütahya Domaniç'te 27 Temmuz'da annesinden ayrılmış bozayı yavrusu yaralı ve halsiz halde bulundu. Tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen bozayı yavrusu tedavisinin ardından dün bulunduğu ortama teslim edildi.