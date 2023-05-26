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Yaralı Baykuş Tedavi Edildi

Yaralı Baykuş Tedavi Edildi

Yaşam Haberleri

Denizli'de yaralı halde bulunan baykuş yavrusu, veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Denizli'de, veteriner hekimin yolda yaralı halde bulduğu baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğadaki yaşam alanına bırakılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan veteriner hekim Sinan Kılınç, önceki gün otomobiliyle işe giderken Kayalar Mahallesi yakınlarında yol kenarında yaralı olduğunu düşündüğü baykuşu fark etti.

Kılınç, yaralı baykuşu görev yaptığı merkeze götürdü.

İç kanama geçirdiği belirlenen kuşun tedavisi devam ediyor.

Yaralı baykuşun, bir süre daha merkezde kaldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ali Bilge - Yaşam

Denizli Yaşam Haberler

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