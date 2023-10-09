Yaralı Arı Şahini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Tedavi Altına Alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan yaralı arı şahini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilmek üzere teslim alındı. Tedavi sonrası kuş doğaya bırakılacak.

VAN'ın Başkale ilçesindeki arazide yaralı halde bulunan arı şahini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Çamlık mevkisine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) Başkale Şube Müdürlüğü ekipleri, Cahit Durmaz'ın arazide yaralı halde bulup, etlerle beslediği yaralı arı şahini teslim aldı. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı kuşu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedaviye alınan arı şahini iyileştikten sonra doğaya bırakılacak. Cahit Durmaz, Köye giderken yol kenarında gördüm. Yorgun ve bitkin haldeydi. 5 gündür bakıyorum. Ekiplere haber verdik. Gelen ekipler, kuşu teslim aldı. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak dedi.(DHA)