Yaralı 9 Deniz Kaplumbağası Yeniden Denize Bırakıldı

MERSİN ve Hatay'da yaralı bulunan 9 deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından tekrar denizle buluşturuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altındaki türler kırmızı listesinde bulunan caretta carettaları yaşam alanlarındaki koruma faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli nedenlerle yaralı bulunanları da rehabilitasyon sürecinin ardında tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Bu kapsamda Mersin ve Hatay'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 9 deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandı.

ARKA BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Mersin'de Tömük'te bulunan 5 yaşındaki genç caretta carettanın sol arka bacağı, tedavi kapsamında ampute edildi. Göksu Deltası'nda bulunan yine aynı yaştaki yeşil deniz kaplumbağası (C. mydas), sol ön koluna dolanan oltaya bağlı doku kaybı nedeniyle tedavi gördü. Yine Mersin Limanı'nda bulunan 50 yaşlarındaki caretta caretta kafatası travmasına bağlı doku kaybı nedeniyle, Narlıkuyu'da bulunan 40 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası da bağırsak enfeksiyonuna bağlı yüzme bozukluğu nedeniyle ve Erdemli'de bulunan 40 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası ise yuttuğu yabancı cisim nedeniyle tedavi edildi. Bu 5 kaplumbağanın DKMP 7'nci Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

KAFATASI KIRIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hatay Samandağ'da ise Erzin Burnaz Sahili, Karaağaç Arsuz Sahili ve Çevlik Sahilinde çeşitli nedenlerle yaralı bulunan 4 caretta caretta, Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez'inde tedavi edildi. 25-30 yaşlarındaki 4 kaplumbağada da kafatası kırıkları tespit edildi. Toplam 9 deniz kaplumbağası, düzenlenen etkinliklerle yeniden denizle buluşturuldu. Kaplumbağaların uzun süren tedavilerinden sonra tekrar denizle buluşması, kamerayla görüntülendi. DKMP Genel Müdürlüğü yetkililer, nesli tehlike altında olan türlerin korunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.