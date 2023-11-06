Yaralanan polis memuru hastane odasında sürpriz evlilik teklifi yaptı

BURDUR'da yol denetimi sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı aracın çarpmasıyla yaralanan polis memuru Ali Osman Sarı (32), yoğun bakımdan çıktıktan sonra kız arkadaşı Zeynep Uzun'a (24) hastane odasında sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı Türkerler Caddesi'nde 22 Ekim'de denetim yapan polislerden Ali Osman Sarı, 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla yaralandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sarı, 1 Kasım'da odaya alındı. Kız arkadaşı Zeynep Uzun'a evlilik teklifi planlayan Sarı, ölümden döndüğü kaza sonrası hastane odasında sürpriz yapmak istedi. Odayı balon ve güllerle süsletip, 'Benimle evlenir misin?' yazısı asan Sarı, kız arkadaşı ziyarete geldiğinde evlilik teklif etti. Sarı, Uzun'a "Sana ilanı aşk yapmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Daha iyi şartlarda isterdim ama böyle oldu" dedi. Kız arkadaşına yüzük uzatan Sarı, teklifine 'Evet' karşılığını aldı. Çift, daha sonra pasta keserek kutlama yaptı.