Yangında hayatını kaybeden itfaiye eri memleketinde toprağa verildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Orçun Yaşar'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedildi. Törene mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİNDEN BİRİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ (3)

MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Orçun Yaşar'ın (29) cenazesi, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'ndaki törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Yaşar için Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde cenazesi namazı kılındı. Cenazeye, Yaşar'ın mesai arkadaşlarının yanı sıra yakınları katıldı. Yaşar'ın babası İlyas Yaşar taziyeleri kabul ederken, yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Annesi Şenel Aktaş da cenazede güçlükle ayakta durdu. Yaşar'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.