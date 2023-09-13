Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında, hurdalık kısmı küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında fabrika hurdalığı küle döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında, hurdalık kısmı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde üzerinde bulunan Best Çelik Kapı isimli iş yerinin hurdalık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Yangında fabrikada çalışanların olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yangının çıktığı hurdalık kısmı da kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.