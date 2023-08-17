Yanan evden geriye tencere kaldı

ANTALYA - Antalya'da alev alev yanan gecekondudan geriye sadece tencere kaldı. Sahibinin evde olmadığı yangında komşular büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, saat 00.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'taki Zülfiye Tosun'a ait müstakil evde çıktı. Evin bir odasından alevlerin çıkmaya başladığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ev sahibi Zülfiye Tosun'un evde olmaması nedeniyle komşular yangına kapıyı açıp müdahale edemedi. Evin çatılı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve her odaya yayıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını tamamen söndürdü.

Yangında tüm eşyalar yandı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evden geriye dış kapı önündeki bir tencerenin kaldığı görüldü. Komşular evin yandığını il dışında olan Zülfiye Tosun'a bildirdi. Yanan evin önünde bekleyen komşular büyük üzüntü yaşarken, aileye yardım edilmesini istedi.

Yangının gece yarısı çıktığını belirten komşu Fatma Yazgan, "Patır patır sesler gelmeye başladı. Sanki tabanca mermisi atılıyor gibiydi. Dışarıya çıktık baktık evi alevler sarmaya başlamıştı. İtfaiyeyi aradık, geldiler sündürdüler ama her şey yandı. Dışarıda bir tencere var. Bu iki koltuk ve tencere dışarıdaydı. Her şey yandı. Ev sahibi burada değildi. Evini yanmış, görünce çok üzülecek. Ailemize yardım edilsin, evi yapılsın" dedi.