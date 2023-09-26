Mardin'de elektrik trafoları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayarak alev aldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yanan elektrik trafosu korku dolu anlar yaşattı

MARDİN - Mardin'de elektrik trafoları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlayarak alev aldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece sıralarında Nusaybin Duruca köyünde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından trafolarda yangın çıktı. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.