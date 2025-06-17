Yamaç Paraşütü ile Klarnet Çalan Müzisyen Tekirdağ'da Havalandı

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Tekirdağ'da müzisyen Yaşar Gümüş, 600 metre yükseklikte yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı. İlk deneyimini yaşayan Gümüş, bu anın hayatında unutamayacağı bir anı olduğunu belirtti.

TEKİRDAĞ'da, müzisyen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütü ile uçarken klarnet çaldı.

Kentte yaşayan müzisyen Yaşar Gümüş, Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde, paraşüt eğitmeni Gökhan Baran ile ikili uçuşta yamaç paraşütü ile havalandı. Gümüş, 600 metre yükseklikte 20 dakika boyunca klarnet çaldı. İlk kez yamaç paraşütü deneyimi yaşadığını belirten Gümüş, "Klarnet yanımdaydı. Uçuş sırasında içimden bir ses çalmamı söyledi. O an spontane gelişti ama iyi ki çalmışım. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran ise ilk kez enstrümanla uçuş gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Yaşar Bey, hem müzik yeteneğiyle hem de cesaretiyle dikkat çekti. Yükseklik korkusuna rağmen oldukça rahattı. Uçuşumuz sorunsuz ve güvenli şekilde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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