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Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na Duygusal Veda

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na Duygusal Veda

Yaşam Haberleri

Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu onuruna veda gecesi düzenlendi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Topaloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve İznik çinisine çalışılmış Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri ile Osman Gazi Köprüsü'nün yer aldığı tabloyu hediye etti.

Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu onuruna veda gecesi düzenlendi.

Geceye katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Geceye katılan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'na İznik çinisine çalışılmış Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri ile Osman Gazi Köprüsü'nün yer aldığı tabloyu hediye etti.

Başkan Oral, "42 yıldır ülkemize ve bu milletimize hizmet eden, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Sayın Göksel Topaloğlu ve ailesine, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Metin Oral Göksel Yalova İznik Yaşam Haberler

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