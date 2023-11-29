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Yalova'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

29 Kasım 2023 14:34 Son Güncelleme: 14:36 Abone Ol

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki bir adamın apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.