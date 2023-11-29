Yalova'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki bir adamın apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda adamın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 76 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık Çamlık Mahallesi Beyaz Köşk apartmanında bir süredir komşularının haber alamadığı Ertuğrul Ege'nin evinde giren polis ve itfaiye ekipleri, yaşlı adamın yerde yatan cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ege'nin cansız bedeni otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam