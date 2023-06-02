İzmit kara yolunda ticari taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı. Yalova'da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı. Acılar içinde kıvranan ayı uyuşturucu iğne ile bayıltılarak bölgeden alındı ve tedavisine başlandı.

Yalova'da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı

YALOVA Yalova-İzmit kara yolunda ticari taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı. Acılar içinde kıvranan ayı uyuşturucu iğne ile bayıltılarak bölgeden alındı ve tedavisine başlandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolunda seyreden 77 plakalı taksi Altınova ilçesi Subaşı beldesi mevkiinde kara yolundan geçmeye çalışan ayıya çarptı. Gece saat 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve acılar içinde kıvrandı. Ayıyı bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne yapılarak bayıltıldı. Ayıya ilke müdahaleyi Altınova Belediyesi veterineri Melih Soyçiçek yaptı. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.