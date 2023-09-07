Yalova'da Sokak Köpeği Denizden Kurtarıldı

Yalova'da balıkçı teknelerinin arasında mahsur kalan sokak köpeği, bir vatandaş tarafından denizden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YALOVA'da balıkçı teknelerinin arasında, düştüğü denizde mahsur kalan sokak köpeğinin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezi sahilindeki balıkçı barınaklarında meydana geldi. Bir arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Mehmet Minare, balıkçı teknelerinin arasında, denizde bir sokak köpeği gördü. Durumu fark eden Minare, köpeği kurtarmak için deniz atladı. Mehmet Minare, köpeği tasmasından yakalayıp, çekerek kıyıya çıkardı. Köpek, koşarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğin denizden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.