Yalova'da Şiddetli Yağmur ve Rüzgar Sonrası Hortum Oluştu

YALOVA'da şiddetli yağmur ve rüzgarın ardından hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'da Altınova ilçesi Hersek Lagünü çevresinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağmur ve rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 10.00 sıralarında görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. O anları görüntüleyenler, "Yağmur ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 dakika kadar hortum çıktı ve sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. Bizler de bu anı cep telefonlarımıza kaydettik" ifadelerini kullandı.