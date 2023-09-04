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Yalova'da Şenköy'deki evde çıkan yangın söndürüldü

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şenköy'deki müstakil tek katlı evin çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden alevleri kontrol atlına alan itfaiye ekipleri daha sonra da soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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