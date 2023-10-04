Yalova'da saman yangını: 100 balya kül oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu. Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova'nın Karadere köyünde bir tarlada istiflenen saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu alanda bulunan 400 saman balyasından 100'ü kül oldu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA