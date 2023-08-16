Yalova'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde servis midibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde servis midibüsüne arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Berat Saraçzade hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Berat Saraçzade (26) idaresindeki 34 FSC 805 plakalı motosiklet, 77 P 4052 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Berat Saraçzade kaza yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan yolcu Emre Can Özdemir ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA