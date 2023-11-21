Yalova'da Martıları Beslemeye Çalışan Kadının Dereye Düşürdüğü Cüzdan Dalgıç Polis Tarafından Çıkarıldı
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Fatih Caddesi'ndeki köprüde martılara ekmek atan yaşlı kadın, cüzdanını Safran Deresi'ne düşürdü. Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden yardım isteyen kadına, dalgıç polis tarafından cüzdanı çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Yalova'da martıları beslemeye çalışan kadının dereye düşürdüğü cüzdan, dalgıç polis tarafından çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Fatih Caddesi'ndeki köprüde martılara ekmek atan yaşlı kadın, Safran Deresi'ne cüzdanını düşürdü.
Cüzdanın çıkarılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden yardım isteyen kadına, bölgeye giden dalgıç polis, dereden çıkardığı cüzdanı teslim etti.
Kaynak: AA / Yaşam