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Yalova'da Martılara Ekmek Atarken Cüzdanını Dereye Düşüren Kadının Cüzdanı Deniz Polisi Tarafından Çıkarıldı

21 Kasım 2023 13:47 , Son Güncelleme: 13:49 Yaşam Haberleri Abone Ol

Yalova'da Fatih Caddesi köprüsü üzerinde martılara ekmek atan yaşlı bir kadın, yanlışlıkla cüzdanını dereye düşürdü. Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden yardım talep eden kadının cüzdanı, dalgıç polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.