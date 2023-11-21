Yalova'da Martılara Ekmek Atarken Cüzdanını Dereye Düşüren Kadının Cüzdanı Deniz Polisi Tarafından Çıkarıldı
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Yalova'da Fatih Caddesi köprüsü üzerinde martılara ekmek atan yaşlı bir kadın, yanlışlıkla cüzdanını dereye düşürdü. Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden yardım talep eden kadının cüzdanı, dalgıç polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Yalova'da yaşlı bir kadının martılara ekmek atarken dereye düşürdüğü cüzdanı deniz polisi tarafından çıkarıldı.
Fatih Caddesi köprüsü üzerinde Safran Deresi'ndeki martılara ekmek atan yaşlı kadın yanlışlıkla cüzdanını dereye düşürdü. Yaşlı kadın cüzdanın çıkartılması için Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden yardım talep etti.
Bölgeye giden dalgıç polis dereye girerek cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam