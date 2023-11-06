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Yalova'da Kamyonet Yaya Geçidinde Duran Otomobile Çarptı

Yalova'da bir kamyonet, yaya geçidinde duran otomobile çarptıktan sonra yolun ortasındaki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.