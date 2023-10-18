Yalova'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından her iki araç da şarampole devrildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Çınarcık-Koru beldesi yolunda seyreden Beydullah Karadağ idaresindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Tayfun Üzülmez'in kullandığı 06 FT 7177 plakalı otomobil çarpıştı.
Zeminin yağıştan kayganlaştığı yoldaki kazanın ardından her iki araç şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüleri Karadağ ile Üzülmez yaralandı.
Olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.