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Yalova'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından her iki araç da şarampole devrildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.