Yalova'da balıkçı teknesine çıkan su samurunu elleriyle besledi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde denize açılan amatör balıkçı Sinan Karagöz, su samuruyla karşılaştı ve onu elleriyle besledi. Su samuru daha sonra tekneye çıktı ve balıkçı bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Yalova'da balıkçı teknesine çıkan su samurunu elleriyle besledi
YALOVA - Yalova'da tekneyle Marmara Denizi'ne açılan amatör balıkçı karşısına çıkan su samurunu elleriyle besledi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denize açılan amatör balıkçı Sinan Karagöz su samuruyla karşılaştı. Gel gel diye seslendiği su samuruna balık atan Karagöz, elleriyle hayvanı besledi. Su samuru daha sonra tekneye çıktı. Teknenin içinde de hayvanı besleyen balıkçı o anları ise cep telefonuyla kameraya kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Yaşam