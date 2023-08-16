Yalova'da balıkçı teknesine çıkan su samurunu elleriyle besledi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde denize açılan amatör balıkçı Sinan Karagöz, su samuruyla karşılaştı ve onu elleriyle besledi. Su samuru daha sonra tekneye çıktı ve balıkçı bu anları cep telefonuyla kaydetti.