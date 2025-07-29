Yalova'da Anne Kedi ve Yavruları Kahramanlar Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'da, yağmur suyu kanalında doğum yapan anne kedinin 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde bir kadın, yavru kedilerden birine suni teneffüs yaparak hayatta kalması için mücadele etti.

Yalova'da yağmur suyu kanalında doğum yapan anne kedinin 4 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Turan Koçal Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur suyu kanalı içinde bir kedinin doğum yaptığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, mazgal kapağını kaldırdığı sırada anne kedi kaçarak uzaklaştı. Kanallar arasındaki boruya giren 4 yavruyu kurtarmak için hatta su sıkan ekipler, yavruları kanalın diğer ucundan çıkardı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kadın, hareketsiz olan yavru kedilerden birine suni teneffüs yaparak yaşaması için çaba gösterdi. Durumları iyi olan yavru kediler, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber: Zehra BAYKAL -Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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