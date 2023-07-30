Yalova Belediyesi Çocuklar İçin Açık Hava Etkinlikleri Düzenliyor

Yalova Belediyesi, çocuklar için mahallelerde düzenlediği açık hava etkinliklerine Dere Mahallesi'nde başladı. Etkinlikte çocuklar transformers robot, şişme parkur, dans show ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlendi. Belediye ekipleri tarafından çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikramı yapıldı. Etkinlikler haftaya da devam edecek.

Yalova Belediyesi'nin çocuklar için mahallelerde düzenlediği açık hava etkinlikleri, Dere Mahallesi'nde başladı.

Sezonun ilk açık hava etkinliği Doğuşspor Bayram Biçer Tesisleri'nde saat 15.00 ile 20.40 saatleri arasında düzenlendi. Etkinliğe Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Şahin Tutuk ile katıldı. Çocuklar gün boyunca transformers robot, 6 farklı şişme parkur, çocuk dans show ve yüz boyama gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinlik boyunca belediye ekipleri tarafından çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikramı yapıldı. Tutuk çifti gelen aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Etkinlikler mahallelerde devam edecek

Başkan Tutuk, etkinliklerin mahallelerde devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımız için belediye olarak her türlü etkinliği yapmaya hazırız. Kış boyunca salon etkinliklerimiz oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte salon etkinliklerimizi açık havaya taşıdık. İlk etkinliğimiz Dere Mahallemizde gerçekleşti. Burada çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdik. Gelen tüm ailelere teşekkür ediyor, etkinliklerimiz haftaya da devam edecek" diye konuştu. - YALOVA