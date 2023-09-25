Samsun Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan 57 yaşındaki ihtiyaç sahibi N.E.'nin 8 yıldır çöp biriktirdiği evini temizleyerek ilaçladı. Evden 2 kamyon çöp çıkarılırken N. E. ise bakımevine yerleştirildi.

8 yıldır çöp biriktiriyor... Yalnız yaşayan kadının evinden 2 kamyon çöp çıkartıldı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan 57 yaşındaki ihtiyaç sahibi N.E.'nin 8 yıldır çöp biriktirdiği evini temizleyerek ilaçladı. Evden 2 kamyon çöp çıkarılırken N. E. ise bakımevine yerleştirildi.

İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç'un ihtiyaç sahibi olarak bildirdiği N. E.'nin evine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri evde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Sosyal Hizmetler Ekibinin N. E. ile yaptığı görüşme sonrası kadının evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri de çöp evi önce tamamen boşalttı. 2 kamyon çöp çıkan ev boşaltıldıktan sonra temizlenip ilaçlandı. N. E. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir Bakımevine yerleştirildi.

2 kamyon çöp çıktı

Mahalle muhtarı ve komşuların ihbarı üzerine eve geldiklerini söyleyen Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli Zabıta Memuru Habip Akın, evden yapılan temizlik sonucu iki kamyon çöp çıktığını, evin ilaçlanıp ve yeniden sağlıklı koşullara getirilmesi ile mahalle halkının da rahat bir nefes aldığını ifade etti.

Boşaltılan ev temizlenip ilaçlandı

N. E. ile ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sosyal İncelemeci Asrın Yurdaner ise "N. E. hanımın ihbarı bize ihtiyaç sahibi olarak geldi. Biz de ihbar üzerine inceleme yapmak üzere eve geldik. Eve geldiğimizde gördüğümüz manzara da bizi şok etti. Evin her yeri yığınla çöplerle dolduydu. Zabıta Daire Başkanlığımız ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimize durum bildirilerek önce N. E. evden alındı. Ardından da temizlik ekipleri evdeki çöpü boşaltarak temizleyip ilaçladı. Sağlık sorunlarından dolayı kendi bakımını da yapmakta zorlanan N. E., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir bakımevine yerleştirdik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür eden Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç da "Ekipler anında buraya geldi. Gerekeni yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.