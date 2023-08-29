Yahyalı'da Sel Felaketi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan sel yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış ilçe merkezinde sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı evler sular altında kaldı. Ekili, dikili araziler büyük ölçüde zarar gördü. Sel sonrası Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilçede incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, "İlçemize büyük geçmiş olsun. Yaklaşık 45-50 dakika süren sağanak yağış sonrası ilçemizin bazı bölgelerinde sel meydana getirdi. Şuan selin en çok etkilediği Yenice Mahallesi'ndeyiz. Alt yapımız hasar gördü. En kısa zamanda altyapımızın tadilatını yapacağız. Evlerini su basan vatandaşlarımıza geçmiş dileklerimi iletiyor ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Hem onların hem de zirai ürünleri zarar gören dostlarımızın yaralarını saracağız. Biz sel sonrası gönülleri ve sokaklarımızı tamir edeceğiz. Hiçbir belediyeci, hiçbir belediye başkanı vatandaşın sıkıntı çekmesini istemez. Bizleri 'geçmiş olsun' diye arayan vekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere araç desteği sağlayan Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanımıza, Yeşilhisar ve Develi belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ