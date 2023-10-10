Yahşihan'da Sokak Hayvanları İçin Renkli Kulübeler

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için yapılan kulübeler, ilkokul öğrencileri tarafından çeşitli görsellerle renklendirildi. Kulübeler, şehrin farklı noktalarında sokak hayvanlarının barınması için bırakılacak.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için yapılan kulübeler, ilkokul öğrencileri tarafından çeşitli görsellerle renklendirildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçici hayvan barınağında ilkokul öğrencileri için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler hayal ettiği görselleri kulübelere resmetti. Rengarenk hale getirilen kulübeler, belediye personeli tarafından şehrin farklı noktalarında sokak hayvanlarının barınması için bırakılacak. Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, minik öğrencilerimizin hayallerine ortak olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Çocuklarla birlikte sokak hayvanları için yapılan kulübeleri çeşitli görsellerle renklendirdiklerini anlatan Türkyılmaz, "Bugün onların yüzündeki gülümsemenin sebebi aslında bizler değiliz öğrencilerimizin içlerindeki bu masum hayvan sevgisi. İçlerindeki bu sevgi ışığı hiç sönmesin" dedi. - KIRIKKALE