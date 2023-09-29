Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yahşihan Belediyesi personeline afet ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde arama kurtarma, sismik enkaz altı dinleme cihazı kullanma ve teknik ekipmanlar anlatıldı.

Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yahşihan Belediyesi personeline yönelik afet ve farkındalık eğitimi verildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Yahşihan Belediyesi bünyesinde afet olaylarına karşı Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 20 kişiden oluşan Yahşihan Arama Kurtarma (YAK) ekibinin yanı sıra belediye bünyesinde çalışan personellere yönelik eğitim verdi. Eğitimlerde, temel arama kurtarma, sismik enkaz altı dinleme cihazı kullanma, teknik ekipmanlar ve düğüm teknikleri anlatıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Öncelikle böyle bir ekibi kurmuş olmakla gurur duyuyorum fakat eğitimlerimiz sadece ekibimizle kalmamalı tüm belediye personellerimiz bu konuda şuurlu olmalıydı. Bu nedenle bu eğitim bizler için ayrı bir öneme sahip. Yahşihan önümüzdeki her türlü doğal afete tam hazırlıklıdır. Bugün de personelimize afet farkındalık eğitimi verildi. Bir afet durumunda donanımlı ve eğitimli personelimiz olmasına gayret gösteriyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için daima hazır olmaya çalışıyoruz" dedi. - KIRIKKALE