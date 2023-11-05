Yağmurdan kaçan köpek taksiye sığındı

Bahçelievler'de etkili olan yağıştan kaçan bir köpek, bir müşterinin kapıyı açmasını fırsat bilerek taksiye bindi. Taksiden indirilen köpek daha sonra da sığınacak yer aradı.

BAHÇELİEVLER'de bir anda etkili olmaya başlayan yağıştan kaçan köpek, bir müşterinin kapıyı açmasını fırsat bilerek taksiye sığındı. Taksinin arka koltuğuna yerleşen köpek güçlükle araçtan indirildi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağıştan etkilenen köpek, Bahçelievler D-100 Karayolu üzerinde bir müşterinin kapıyı açmasını fırsat bilerek taksiye bindi. Bu durum karşısında şaşkına dönen müşteri ve taksi şoförü arka koltuğa yerleşen köpeği indirmek için uzun süre uğraştı. Taksiden indirilen köpek daha sonra da taksileri dolaşarak kendine sığınacak yer aradı. Çevredekileri gülümseten görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.