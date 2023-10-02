Bolu'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar saçak altlarında ve şemsiye satan esnaflarda sığınak aradı. Şiddetli yağışın neden olduğu su birikintileri sokaklarda oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soluğu saçak altlarında aldı

BOLU - Bolu'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soluğu saçak altlarında ve şemsiye satan esnaflarda aldı.

Bolu'da 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar soluğu, bina saçak altında ve şemsiye satan esnaflarda aldı. Şemsiye satışı yapan esnafın yüzü güldü. Ayrıca şemsiye bulamayan vatandaşlar ise üzerlerinde bulunan ceketlerle yağmurdan korundu.

Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.