Yabani domuzlar Adıyaman'da mısır tarlasına zarar verdi

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Karaköse köyünde mısır tarlasına giren yabani domuz sürüsü tarlayı zarar verdi.

Karaköse köyünde çiftçilikle uğraşan Mahmut Toprak, mısır tarlasını sulamak için gittiğinde tarlanın domuzlar tarafından talan edildiğini gördü. Yaklaşık 5 dönüm mısır ekili tarlaya giren yaban domuzları tarladaki mısırlara zarar verdi.

Yaban domuzlarının bölgede birçok tarla, bağ ve bahçeye zarar verdiğini söyleyen Mahmut Toprak, bunun için önlem alınmasını istedi. - ADIYAMAN