Yabani Dağ Keçisi Kırık Çeneyle Tedavi Altına Alındı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çenesinde kırık olduğu tespit edilen yabani dağ keçisi, gönüllülerden tarafından yakalanıp, tedaviye alındı.

Kemer Çalış Tepe mevkisinde yaralı bir yabani dağ keçisi olduğunun tespit edilmesi sonrası, bölgeye Kemer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile gönüllülerden oluşan Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) üyeleri yönlendirildi. Çalış Tepe yangın gözetleme kulesinin olduğu alana giden ekip, saat 22.30 sıralarında yaralı dağ keçisi ile karşılaştı. Havalı tüfekle atılan bayıltıcı iğneyle vurulan dağ keçisi, yakalandı. Kemer Belediyesi veteriner hekimi ve KEMKUT üyesi Fevzi Uzun'un kontrolünde kasalı bir araca konulan dağ keçisi, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada kontrolleri yapılan dağ keçisinin çenesinin kırık olduğu tespit edildi. Dağ keçisi, buradaki işlemlerin ardından Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'na gönderildi. Dağ keçisinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. (DHA)