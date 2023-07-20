Tunceli-Hozat kara yoluna inen koruma altındaki yaban keçileri, tuz için hayatlarını adeta hiçe sayıyor. Yolu kullanan vatandaşlar, yaban hayvanlarına zarar verilmemesi konusunda kara yolunun her iki yönüne uyarıcı tabelalar konulması gerektiğini belirtti.

Yaban keçilerinin 'tuz'la imtihanı

TUNCELİ Tunceli- Hozat kara yoluna inen koruma altındaki yaban keçileri, tuz için hayatlarını adeta hiçe sayıyor. Yolu kullanan vatandaşlar, yaban hayvanlarına zarar verilmemesi konusunda kara yolunun her iki yönüne uyarıcı tabelalar konulması gerektiğini belirtti.

Tunceli-Hozat kara yoluna inen yaban keçileri, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden uzun süre tuz ihtiyaçlarını gideriyor. Kimi bilinçsiz vatandaşlar tarafından keçiler için kara yoluna tuz dökülürken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, tuz dökülmemesi konusunda koyduğu tabelalarla vatandaşları uyarıyor. Yolu kullanan vatandaşlar, sadece tuz konusundaki uyarıcı levhaların yeterli olmadığını belirterek, yolun her iki yönüne hayvanlara zarar verilmemesi, hız yapılmaması konusunda uyarıcı levhalar konulması gerektiğini dile getiriyor.