Yaban hayvanları Kars'taki merkezde tedavi edilip doğaya bırakılıyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bitkin ya da yaralı bulunan yaban hayvanları, Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilip doğaya bırakılıyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde bitkin ya da yaralı bulunan yaban hayvanları, Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilip doğaya bırakılıyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı merkezde, Kars'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin'den getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavi ediliyor.

Kentte bin 600 metrekaresi kapalı, toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan yaban hayvanlara hizmet veriyor.

Merkezde tedavi altına alınan bozayı, vaşak, tilki, kurt, karaca, dağ keçisi, kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvan, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakıldı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin 14 dönüm arazi üzerinde kurulu olduğunu söyledi.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki yaklaşık 10-12 ile hizmet verdiklerini ifade eden Gök, "Merkezimiz 2015 yılında kurulmuş ve 2016 yılından bu yana tedavi rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 745 hayvan tekrar tedavi edilerek doğaya kazandırıldı." dedi.

Gök, merkezin triyaj bölümü, besleme odaları, ameliyathane ve tedavi rehabilitasyon kısmından oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada tedavi rehabilitasyon süreçlerini, Kafkas Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde üniversitenin Veterinerlik Fakültesindeki çok kıymetli hocalarımızla yürütmekteyiz. Burada doğada zarar görmüş, yuvadan düşmüş bir şekilde yaralanmış hayvanlar tedavi edilmekte. Kurumumuza gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz, hayvanları alandan en kısa sürede alarak burada tedavi süreçlerini başlatmaktadır."

KAÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Burak Büyükbaki ise doğada travmaya maruz kalmış, güçsüz, yuvarlanmış, annelerini kaybetmiş yavru hayvanları merkezde tedavi edip bir an önce doğaya kavuşturduklarını aktardı.

Vatandaşların doğada buldukları hayvanlara direkt müdahale etmemesini dile getiren Büyükbaki, "Bu süreçte ne yazık ki bazen ateş, silah yaralanmaları ile karşılaşıyoruz. Buradan vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlılar, bir an önce yardım etmek istiyorlar. Bu konuda biraz daha bilinçli şekilde davranılsa iyi olur. Leylek yavrularımız var Iğdır'dan geldi, doğaya dönmesi hazır olan kızıl şahin var, bunların gerekli tedavi rehabilitasyonları tamamlandı. Erzurum'dan gelen yavru ayımızın tedavi ve bakımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.