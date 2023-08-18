Yaban domuzu ve kedi yol kenarında yemek yedi

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yiyecek aramak için ilçe merkezine inen bir yaban domuzu, yol kenarında bırakılan yemek artıklarını yiyen kedinin yemeğine ortak oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Marmaris'te yiyecek aramak için ilçe merkezine inen bir yaban domuzu, yol kenarında bırakılan yemek artıklarını yiyen kedinin yemeğine ortak oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmaris ilçesinde aç kaldığı için yiyecek aramaya inen yaban domuzlarından biri, yol kenarına bırakılan yemek artıklarını yiyen bir kedinin yemeğine ortak oldu. Domuz ve kedinin birlikte yemek yediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.