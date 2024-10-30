Yaban Domuzları Didim'e İndi
Aydın'ın Didim ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları, aç kalarak yerleşim yerine indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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