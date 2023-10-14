xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu İncelemesi

İster ofis olsun ister ev ortamı herkes kaliteli ve rahat bir çalışma koltuğuna sahip olmak ister. Bu videoda xDrive markasının şık ve konforlu tasarımı ile öne çıkan Business Konak çalışma koltuğu inceleniyor.

İster ofis olsun ister ev ortamı herkes kaliteli ve rahat bir çalışma koltuğuna sahip olmak ister. Ancak tüm bu kombinasyonları bir araya getirdiğinizde hangi koltuğu seçmeniz gerektiği bir bilmece haline geliyor. Sizler için bu videomuzda xDrive markasının şık ve konforlu tasarımı ile öne çıkan Business Konak çalışma koltuğunu inceledik. İşte detaylar ve videomuz…

İster ofiste ister evde her an konforlu bir çalışma ortamına sahip olun!

Fizyoterapi ve ortopedi alanında uzman kişilerle işbirliği yaparak geliştirilen çalışmada, oturmanın vücudun baş ve boyun kısımlına yönelik basınç ve temas dağılımının ne kadar önemli olduğu tespit edilmiş. Bu tespit, baş ve boyun desteğinin tasarımının ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, baş ve boyun kısmına dengeli bir destek sunabilmek için özgür, rahat ve yenilikçi bir kullanım deneyimi sağlamak amacıyla lastikli yukarı-aşağı ayarlanabilir bir destek sistemi geliştirilmiş.

Bununla birlikte, çalışma sırasında kişilerin bel ağrılarından muzdarip olduğunu gözlemlemişler. Her bireyin kendine özgü mekanizması sayesinde bel kıvrımına ve oturma alışkanlığına uygun dahili bel destek sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemin, bel ağrılarını minimize etmek ve ergonomik bir oturum sağlamak konusundaki etkisi büyük öneme sahip.

Böylesini görmediniz: xDrive Business Konak çalışma koltuğu!

Ayrıca, ürünlerin konforunu ve dayanıklılığını artırmak için yüksek kalite sünger ve mekanizmalar kullanılmış. XDrive ürünleri, sünger yoğunluğunu ve kalınlığını Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlamıştır, bu da uzun süreli kullanım sırasında maksimum konforu garanti eder.

Özgürce çalışmak isteyenlere! PODA nedir?

Koltuğun mekanizması da ayrı bir öneme sahip. 90° ile 135° arasında çeşitli konumlar kilitleme özelliği sunar ve 130 kg'ye kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Bu mekanizma, kullanıcının koltuğu istediği açıda kilitlemesine olanak tanır ve oturumun tam kontrolünü sağlıyor.

Üst kalite 4Class amortisör sistemi, boy ölçüsüne uygun bir konumda koltuğun boyunu ayarlayabilir ve ergonomik bir duruş elde etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, ürünlerin dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için metal alaşımlar ve dayanıklı malzemeler kullanılıyor.