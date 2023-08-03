Vize'de geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapımı başladı

Vize Belediyesi tarafından planlanan geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi için temel atıldı. Belediye Başkanı Ercan Özalp, modern bir bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kazandıracaklarını belirtti. Merkezin hibe ve destek almadan belediye bütçesiyle yapıldığı ve aralık ayında hizmete açılması hedeflendiği açıklandı.